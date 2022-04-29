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2 часа назад

"Автостат" посчитал среднюю цену автомобиля с пробегом в России

Газета.Ruиещё 1

В апреле средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России составила 1 млн 248 тыс. руб, что на 19% больше, чем в январе, сообщает «Автостат».

"Автостат" назвал среднюю цену автомобиля с пробегом в России
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным аналитиков, за последний месяц (с марта по апрель) подержанные машины подорожали в среднем на 110 тыс. руб, или на 10%. Если сравнивать данные с показателем годичной давности, то удорожание составило 72%, или 522 тыс. руб.

Ранее эксперты «Сберавто» рассказали, что самыми популярными автомобилями возрастом пять лет на вторичном рынке стали Lada Granta, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Среди автомобилей не старше 5 лет самыми беспроблемными являются Kia Seltos, Land Rover Defender, и Lada Niva. Кроме того, в список попали китайские внедорожники — Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.

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