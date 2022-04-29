"Автостат" назвал среднюю цену автомобиля с пробегом в России

В апреле средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России составила 1 млн 248 тыс. руб, что на 19% больше, чем в январе, сообщает «Автостат».

Фото: Газета.ру Газета.ру

По данным аналитиков, за последний месяц (с марта по апрель) подержанные машины подорожали в среднем на 110 тыс. руб, или на 10%. Если сравнивать данные с показателем годичной давности, то удорожание составило 72%, или 522 тыс. руб.

Ранее эксперты «Сберавто» рассказали, что самыми популярными автомобилями возрастом пять лет на вторичном рынке стали Lada Granta, Kia Rio и Volkswagen Polo.