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1 час назад

В европейских офисах Suzuki прошли обыски

Motor.ru

Прокуратура Германии, Италии и Венгрии провела обыски в европейских офисах Suzuki. Как сообщает Reuters, они связаны с подозрениями в использовании специальных устройств, занижающих показатели вредных выбросов у дизельных автомобилей до разрешенного на территории Европейского союза уровня. Под подозрением оказались сама Suzuki, а также концерн Stellantis и японская фирма-производитель запчастей Marelli.

В офисах Suzuki обыски из-за грандиозного обмана
Фото: Motor.ruMotor.ru

Такие устройства устанавливались на автомобили Suzuki с дизельными моторами, которые выпускались на заводе в Венгрии. Stellantis отгружал туда двигатели итальянской сборки, а японская Marelli поставляла компоненты для них.

Прокуратура сообщает о «большом количестве автомобилей», якобы оборудованных мошенническими устройствами, но не называет даже примерного числа. По данным газеты Deutsche Welle, речь может идти о 22 тысячах кроссоверов SX4 и Vitara венгерского производства.

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Представители Suzuki заверили Reuters, что немецкая штаб-квартира в полной мере «сотрудничает со следственными органами». То же заявили в Stellantis и Marelli.

Для Stellantis это уже не первый дизельный скандал: аналогичные дела возбуждались в отношении Fiat Chrysler (FCA) и французской PSA, входящих в концерн.

Самый масштабный «дизельгейт» разгорелся вокруг Volkswagen еще в 2015 году. Концерну пришлось отозвать для починки и даже выкупить у владельцев 11 миллионов автомобилей Volkswagen, Porsche, Audi и Seat с дизельными моторами. Общий объем убытков из-за махинаций составил около 35 миллиардов евро.

Самые крутые дизели

Suzuki,SEAT,Chrysler,Fiat,Audi,Volkswagen,Porsche,ЕС,
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