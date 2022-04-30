Подержанные автомобили в России подорожали на 19% с начала года

С января по апрель 2022 года подержанные автомобили подорожали в среднем на 19%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В апреле средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России достигла 1 млн 248 тыс. руб. Учитывая то, что в январе этот показатель находился на уровне 1 млн 49 тыс. рублей, с начала года рост средней цены составил почти 200 тыс., или 19%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с марта по апрель подержанные машины стали дороже в среднем на 110 тыс. руб., или на 10%. Если же сравнивать нынешний результат с тем, что был год назад, в апреле 2021 года, удорожание составило 72%, или 522 тыс. руб.