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2 часа назад

ГИБДД объявила, где проведет рейды по России в майские праздники

Газета.Ru

Региональные управления Госавтоинспекции сообщили об усилении контроля на дорогах в предстоящие праздники, в рамках профилактических рейдов сотрудники ГИБДД будут искать пьяных водителей.

ГИБДД объявила о рейдах по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в Сыктывкаре операция «Нетрезвый водитель» пройдет в два этапа – с 30 апреля по 2 мая и 7-9 мая. В Костромской области массовые проверки продлятся до 10 мая. ГИБДД Саратовской области пообещала максимально увеличить плотность нарядов ДПС с 30 апреля по 3 мая.

Госавтоинспекции Самарского региона, Ивановской области, Пензенской области, Красноярского края и Республики Алтай на протяжении всех майских праздников пообещали работать в усиленном режиме. С 29 апреля по 3 мая в Тверской области проводится мероприятие «Контроль трезвости».

В Рязанской области дорожные полицейские проведут рейды 30 апреля и 1 мая. Также сплошные проверки на предстоящих выходных состоятся в Кирове, Смоленске, Ульяновской области, Курганской области, Воронежской области, Пермском крае и Республике Карелия. Кроме того, на Ставрополье Госавтоинспекция региона с 1 по 8 мая устроит операцию «Встречная полоса» и задействует скрытые патрули ДПС.

«Тактика «сплошных проверок» предполагает остановку всех автомобилей на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется автоинспекторам странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость и, в случае необходимости, на употребление наркотических веществ», — напомнили в ГИБДД.

Ранее эксперты рассказали, какие уловки гаишники используют для обмана водителей.

Автоновости,ГИБДД,
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