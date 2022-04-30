В России отзывают 75.4 тыс. автомобилей Volkswagen Polo

Фирма Volkswagen Group RUS начала отзывную кампанию для 75 390 авто Volkswagen Polo, которые реализовывали в период апреля 2020 года до февраля 2022 года.

Причиной отзыва автотранспорта VW Polo является не полный объём предоставляемых функций мобильных специальных онлайн-служб. По заявлению представителей автобренда, на транспортных средствах, на которые распространено действие сервисного мероприятия, обновят ПО блока управления современного модуля, обеспечивающего аварийный вызов, а также коммуникационного блока. Для автовладельцев все работы проведут абсолютно бесплатно.

Видео дня

В скором времени уполномоченные работники приступят к извещению автовладельцев о старте отзывной программы. Им предложат прибыть в ближайшие дилерские сервисы, в которых будут проведены все необходимые процедуры, касающиеся рассматриваемых проблемных моделей. В рамках данной акции все необходимые работы будут проведены бесплатно для владельцев транспортных средств.

Чтобы уточнить, попадает ли конкретная машина под действие специальной акции, можно воспользоваться услугами официального сайта Росстандарта. Для этого нужно использовать интерактивный поиск по отзывным программам. Ещё автовладельцы могут сверить VIN-номера своих машин со списком, который опубликовали на ресурсе ведомства.

Стоит отметить, что Volkswagen AG представляет собой крупнейшего в Евросоюзе автопроизводителя, объединяющего такие бренды, как SEAT, Audi, VW, а также Skoda. Подразделение компании, занимающееся производством транспортных средств «luxury class», включает три известные марки. Речь ведётся о Bugatti, Lamborghini, Bentley.

Фирма Volkswagen ещё в 2009 году приобрела 49.9 процента ценных бумаг Porsche AG. При этом слияние с данной компанией было завершено в 2010 г. Она осуществляет выпуск грузового автотранспорта. Речь ведётся об отделении Volkswagen Commercial Vehicles и бренде Scania.

На территории Вольфсбурга размещается штаб-квартира VW. Дочерняя структура фирмы в России Volkswagen Group RUS в Калуге в 2007-ом году произвела запуск автозаводов на территории Калуги. Их проектная мощность составляет 150 000 машин в год.