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2 часа назад

Инспекторам ДПС запретят обращаться к водителям на "ты"

Илья Родин

В МВД представили новую инструкцию по надзору за дорожным движением. Документ категорически запрещает дискриминировать водителей по признакам пола, возраста, расы, национальности. Кроме того, не допускаются предвзятые суждения, оскорбления, обращение на «ты». Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на федеральный портал правовых актов.

Инспекторам ДПС запретят обращаться к водителям на "ты"
Фото: РамблерРамблер

Инструкция должна будет прийти на смену действующему с 2017 года соответствующему регламенту (приказ МВД №664).

«Порядок разработан с учетом анализа проблемных вопросов, возникающих при осуществлении надзора за соблюдением участниками движения требований законодательства, а также предложений подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне», - отмечается в пояснительной записке.

Особо подчеркивается, что сотрудники ДПС должны вести себя вежливо, тактично, обращаться к водителям исключительно на «вы». Вместе с тем, их полномочия будут расширены. Им будет разрешено вскрывать машины, в том числе путём «проникновения».

Автоновости,Коммерсант,ГИБДД,
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