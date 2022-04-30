Инспекторам ДПС запретят обращаться к водителям на "ты"

В МВД представили новую инструкцию по надзору за дорожным движением. Документ категорически запрещает дискриминировать водителей по признакам пола, возраста, расы, национальности. Кроме того, не допускаются предвзятые суждения, оскорбления, обращение на «ты». Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на федеральный портал правовых актов.

Фото: Рамблер Рамблер

Инструкция должна будет прийти на смену действующему с 2017 года соответствующему регламенту (приказ МВД №664).

«Порядок разработан с учетом анализа проблемных вопросов, возникающих при осуществлении надзора за соблюдением участниками движения требований законодательства, а также предложений подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне», - отмечается в пояснительной записке.