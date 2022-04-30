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2 часа назад

В Москве произошел дорожный конфликт с участием таксистов

Майк Габриелян

Водитель с пистолетом устроил разборки с таксистами на юго-западе Москвы. Об этом пишет «Мослента».

В Москве произошел дорожный конфликт с участием таксистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что внедорожник Toyota и два автомобиля такси встретились на Симферопольском бульваре. На повороте машины уперлись друг в друга, водители вышли и затеяли стычку.

Водитель внедорожника достал пистолет, требуя от таксистов убраться с дороги.

По словам одного из таксистов, оппонент не только угрожал ему пистолетом но и выстрелил в сторону. Затем он сел в автомобиль и скрылся. Таксист пытался догнать его, но не успел. После инцидента мужчина обратился в полицию.

Ранее в интернете появилось видео, показывающее как в Подмосковье пассажир «со связями в ФСБ» напал на таксиста.

Автоновости,Toyota,ФСБ,
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