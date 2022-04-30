В Москве произошел дорожный конфликт с участием таксистов

Сообщается, что внедорожник Toyota и два автомобиля такси встретились на Симферопольском бульваре. На повороте машины уперлись друг в друга, водители вышли и затеяли стычку.

По словам одного из таксистов, оппонент не только угрожал ему пистолетом но и выстрелил в сторону. Затем он сел в автомобиль и скрылся. Таксист пытался догнать его, но не успел. После инцидента мужчина обратился в полицию.