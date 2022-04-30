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1 час назад

Наибольшую выручку Lada получает в сегменте B+

"Автостат Инфо"

Аналитики «Автостат Инфо» сообщают, что марка Lada получила наибольшую выручку в марте 2022 года с продажи автомобилей сегмента B+.

Наибольшую выручку Lada получает в сегменте B+
Фото: LadaLada

За отчетный месяц с продажи легковых машин Lada сегмента B+ была получена выручка в размере 6,808 млрд рублей. Второй по емкости полученного оборота сегмент — сегмент SUV, где Lada продала в марте машин на общую сумму в 5,1 млрд рублей. Кроме того, с продаж автомобилей Lada сегмента В удалось выручить 3,5 млрд рублей, а с продажи минивэнов этой марки — 2,2 млрд рублей.

Статистика продаж в марте показывает, что самый доходный автомобиль в линейке Lada — модель Lada Vesta. В марте на российском рынке было продано 5666 таких автомобилей на сумму 1,2 млрд рублей. Добавим, что с продажи 2296 минивэнов Lada Largus удалось выручить 935,2 млн рублей, а с продажи внедорожников Lada 2123 Niva (всего реализовано 2574 машин) — 1,07 млрд рублей.

Напомним, что в марте текущего года продажи автомобилей Lada составили 17 268 ед. Это на 47% ниже уровня продаж марта 2021 года — 32 528 авто.

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