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2 часа назад

В России рекордно подорожали автомобили Geely

Motor.ru

В России рекордно подорожали автомобили Geely. Китайская марка спустя два месяца вернула на официальный сайт Geely-Motors.com рублевые прайс-листы, и оказалось, что стартовые цены на все модели увеличились примерно в полтора раза! С 30 апреля базовый Coolray стоит от 2,3 миллиона рублей, Atlas Pro — от 2,76 миллиона рублей, а кросс-купе Tugella — от 4,1 миллиона рублей. Есть у дилеров и остатки обычных Geely Atlas — цены стартуют с 2,23 миллиона рублей.

В России рекордно подорожали автомобили Geely
Фото: Motor.ruMotor.ru

После двухмесячной паузы цены на Geely Coolray разом выросли на 813-873 тысячи рублей, что соответствует 49-55 процентам, вдобавок, у бестселлера марки появилась топ-версия Flagship Sport за 2,71 миллиона рублей.

Обновлённые кроссоверы Atlas Pro прибавили в цене 889-1029 тысячи рублей (относительное удорожание — 42-47,5 процента). За «обычные» Atlas придётся переплатить 752-906 тысяч рублей (48-51 процент). Флагман российской линейки — Tugella — оказался дороже на 1,33 миллиона рублей (46-48 процентов).

Есть и хорошая новость — покупатели могут рассчитывать на скидку от 170 до 220 тысяч рублей. Никаких условий выполнять не требуется: это прямой дисконт, и портал «Китайские автомобили» подсчитал — с учётом этой выгоды относительное удорожание составляет 31-42 процента. Если покупать новые Geely в кредит или сдать старую машину в трейд-ин, то скидка удвоится, а экономия будет составлять от 340 до 440 тысяч рублей.

Прямые конкуренты Geely — фирмы Haval и Chery — уже успели повысить рублёвые цены. «Хавейлы» резко подорожали в начале апреля, «Чери» выбрала тактику двухэтапного повышения цен в марте.

Автоновости,Geely Atlas,Chery,Geely,
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