В европейских офисах Suzuki прошли обыски

В офисах Suzuki на территории Европы был проведён ряд обысков. Дело в том, что 22 000 транспортных средств автомобильной марки могут оснащаться нелегальным оборудованием.

Фото: Пресс-служба Suzuki Пресс-служба Suzuki

Немецкой, итальянской и венгерской прокуратурами был проведён ряд обысков в стенах европейских офисов автобренда Suzuki. Как стало известно, компанию подозревают в применении спец.устройств, которые занижают значения вредных выбросов, наблюдаемых у дизельных транспортных средств до уровня, который разрешён в Европейском союзе. То же самое коснулось концерна Stellantis и японской фирмы-производителя запчастей Marelli.

Видео дня

По заявлению экспертов, данные устройства устанавливали на автотранспорт Suzuki, оснащаемый дизельными силовыми агрегатами, выпускаемыми в стенах венгерского завода. Stellantis занимался отгрузкой на это предприятие двигателей итальянской сборки. При этом японский бренд поставлял для них компоненты.

Представители прокуратуры заявили, что большое количество транспортных средств оборудовали мошенническими специальными устройствами. При этом не было названо даже примерное их количество. Эксперты утверждают, что речь в этом случае может вестись о 22 000 кроссах SX4, а также Vitara, произведённых на территории Венгрии.

Руководство Suzuki заверило средства массовой информации, что представители немецкой штаб-квартиры в полной мере осуществляют «сотрудничество с работниками следственных органов». Аналогичную информацию предоставили представители фирм Marelli, а также Stellantis.

Стоит отметить, что для Stellantis такой дизельный скандал является уже не первым. Аналогичные дела были возбуждены в отношении французской PSA, а также FCA, которые входят в состав концерна.

В завершении стоит напомнить, что самый масштабный и обговариваемый «дизельгейт» в 2015 году разгорелся вокруг известного немецкого автобренда Volkswagen. Руководству концерна пришлось произвести специальную отзывную кампанию, чтобы осуществить ремонтные работы, а также выкуп у автовладельцев 11 000 000 машин Seat, Volkswagen, Audi и Porsche.

По причине таких махинаций, общий объем убытков достиг примерно 35 млрд. евро. Дополнительно немецкому автомобильному гиганту пришлось выплатить штраф на сумму в 600 000 000 евро.