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2 часа назад

Cupra Formentor VZ5 превратили в пейс-кар DTM

Motor.ruиещё 1

В 2022 году испанский автомобильный бренд Cupra стал официальным партнёром немецкой гоночной серии DTM. В рамках сотрудничества кроссовер Cupra Formentor стал автомобилем безопасности турнира. В качестве пейс-кара устроители серии выбрали флагманскую модификацию Formentor VZ5, которую дополнительно доработали под стандарты спортивной эксплуатации силами специалистов тюнинг-ателье ABT Sportsline. При этом помимо технических доработок автомобиль обзавёлся и стилистическими изменениями.

Cupra Formentor VZ5 превратили в пейс-кар DTM
Фото: © Cupra© Cupra

Мощность 2,5-литрового 390-сильного турбомотора, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полным приводом, увеличили до 450 лошадиных сил, а крутящий момент вырос с 480 до 530 ньютон-метров.

Это позволило улучшить динамику разгона с места до 100 километров в час на 0,3 секунды — до 3,9 секунды. Электронный ограничитель скорости сдвинут на отметку 270 километров в час, чтобы машина могла задавать необходимый для гоночных спорткаров категории GT3 темп.

Внешне автомобиль безопасности для DTM отличается окраской кузова в фирменном для Cupra медном оттенке, эксклюзивными двухцветными 20-дюймовыми колёсами, белой графикой на кузове и дополнительными световыми элементами на крыше.

Помимо двух пейс-каров Cupra Formentor VZ5 на этапах DTM будут работать две машины управления гонкой, медицинский автомобиль и лидинг-кар, возглавляющий пелотон перед стартом. Всего испанский автопроизводитель предоставит гоночной серии на каждом этапе до шести автомобилей.

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