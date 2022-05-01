Россияне массово скупают иномарки в одной стране

Продажи новых иномарок в Казахстане взлетели благодаря покупателям из России. Об этом сообщает портал NJcar.

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В марте 2022 года продажи в Казахстане побили рекорд и выросли до 10 704 штук. Главной причиной эксперты считают ажиотаж со стороны покупателей из России. В марте казахские автосалоны не стали завышать для них цены и оказались в выигрыше.

Чаще всего россияне покупали в Казахстане машины Hyundai, дилеры которого смогли реализовать на 69,5% больше авто, чем годом ранее. Доля корейской марки на местном рынке достигла 30,2%, а объем продаж превысил 3,2 тысячи единиц.

На втором месте Chevrolet - 1 729 шт. (-20%).

Замыкает тройку лидеров Kia, продажи которой выросли на 273,2% и составили 1 269 единиц.

Самой популярной моделью оказалась Hyundai Sonata, было продано 1 085 автомобилей. Это на 439% больше чем в прошлом году.