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1 час назад

Для владельцев электросамокатов и скутеров предложили ввести ОСАГО

Российская Газетаиещё 6

По данным МВД, в 2021 году зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, число погибших выросло на 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.

Владельцам электросамокатов и скутеров предложили ввести ОСАГО
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В решении комитета, которое приводит РИА Новости, говорится, что сенаторы считают необходимым рекомендовать МВД совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков "проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности".

Авторы инициативы полагают, что электросамокаты и другие подобные средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для тех, кто ими управляет, поскольку не оборудованы эффективными системами безопасности, но способны развивать значительную скорость.

Кроме того, в Совфеде предложили МВД проработать ограничение максимальной конструктивной скорости средств индивидуальной мобильности, а также ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.

Автоновости,Совет Федерации,
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