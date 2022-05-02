Владельцам электросамокатов и скутеров предложили ввести ОСАГО

По данным МВД, в 2021 году зарегистрировано 672 ДТП с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года. В результате этих ДТП погибли 20 человек, число погибших выросло на 185%. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка до 16 лет.

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В решении комитета, которое приводит РИА Новости, говорится, что сенаторы считают необходимым рекомендовать МВД совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков "проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности".

Авторы инициативы полагают, что электросамокаты и другие подобные средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для тех, кто ими управляет, поскольку не оборудованы эффективными системами безопасности, но способны развивать значительную скорость.