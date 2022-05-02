Автоэксперты раскрыли штрафы, популярные в майские праздники

Автомобилисты, открывающие дачный сезон с началом майских праздников, должны помнить о ряде неочевидных ограничений. Юристы и автоэксперты рассказали о самых популярных штрафах для водителей.

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Одно из самых распространенных нарушений — парковка машины на газоне. По данным «Интерфакса», с начала года в Подмосковье зафиксировано около 11 тысяч случаев стоянки автомобилей «в местах, предназначенных для зеленых насаждений». «За данное нарушение предусмотрен штраф 1—5 тысяч рублей. Если же место парковки официально считается газоном, штраф составляет 5 тысяч рублей», — пояснили в агентстве.

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Не многие автомобилисты знают о штрафе, предусмотренном за мойку машины вне специально отведенных мест. «Если грязная вода с автохимией вытекает за пределы участка, стекает на дорогу или попадает к соседям, водителя, решившего помыть машину, могут привлечь за загрязнение почв», — рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. В Подмосковье за соответствующее нарушение предусмотрен штраф в размере 3-5 тысяч рублей, а в Калужской и Тверской областях — 1,5-3 тысяч рублей.

Туристам, выезжающим в лес на машине, стоит обращать особое внимание на территории заповедников и других особо охраняемых природных зон. В случае пересечения заповедной территории водитель будет обязан заплатить штраф в размере 3—4 тысяч рублей за «нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Помимо этого, у нарушителя могут конфисковать «орудие совершения правонарушения», чем, вполне вероятно, могут признать автомобиль владельца, считает юрист.

Такой же осмотрительности должны придерживаться рыбаки и любители водного отдыха, считает адвокат Сергей Радько. Водный кодекс запрещает движение и стоянку транспортных средств. Исключениями являются движение и стоянки на дорогах, а также в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие в границах водоохранной зоны, напоминает собеседник издания. По его словам, ширина водоохранной зоны для рек и ручьев длиной до 10 км составляет 50 м от береговой линии. За нарушение этого правила туристам грозит штраф в размере 3—4,5 тысяч рублей.

Также во время праздников не стоит забывать о высоком уровне пожароопасности. При разведении костра на земле отдыхающие рискуют заплатить штраф в размере 1—3 тысяч рублей, согласно ст. 8.32 КоАП РФ.