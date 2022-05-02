Уволенный из Ferrari технический директор перешел к конкурентам

Британский производитель суперкаров McLaren объявил о назначении нового генерального директора — им стал Михаэль Лейтерс, который на протяжении нескольких лет был техническим директором компании Ferrari и курировал разработку ряда актуальных моделей — в том числе и первого кроссовера итальянской марки Purosangue. В конце прошлого года, в результате масштабной реструктуризации компании, инженер и доктор технических наук покинул Маранелло.

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Лейтерс родился в Германии и начал карьеру в Porsche, успев поработать на нескольких ключевых должностях. Назначение нового генерального директора McLaren сопровождается слухами о том, что британская марка готовится к тесному партнёрству с одним из немецких автопроизводителей.

Это может быть компания Audi, которая уже получила от концерна Volkswagen зелёный свет на участие в Формуле-1 и хотела сначала инвестировать в команду McLaren, а затем и стать совладельцем британской марки. Источники утверждают, что немцам не удалось договориться с Ауди, поэтому соглашение о сотрудничестве было в итоге подписано с компанией BMW.