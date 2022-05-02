В Россию перестали поставлять запчасти для импортных машин

Компания Sollers Auto сообщила о приостановке запчастей для автомобилей Ford и Mazda на российские совместные предприятия. Причиной стали проблемы с логистикой и возможные кибератаки. Компания уведомила, что международный экономический прессинг на РФ не стал причиной прекращения бизнес-активности в России, так как компания ориентируется на домашний рынок.

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«В результате изменений геополитической ситуации возникают сложности с поставками импортных компонентов. В связи с этим приостановлены поставки комплектующих на совместные предприятия Sollers Ford и Mazda Soller», — пояснили в документе.

Чистая прибыль Sollers по МСФО за 2021 год составила 2,43 млрд рублей. Годом ранее компания зафиксировала убыток в 2,13 млрд рублей. Её оборот вырос до 91,71 млрд рублей (+39%).

Тем не менее рисков для остановки бизнеса, ориентированного на российский сегмент, на текущий период нет. Переговоры об импорте деталей продолжаются.

В компании добавили, что устойчивый рост капитализации компании обеспечил спрос на автомобили Ford Transit, а также значительно увеличил объемы продаж запчастей на эту модель.