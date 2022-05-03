Продажи автомобилей Toyota в России в марте снизились на 69%

«Российские дилеры Toyota в марте реализовали 3 тыс. 231 автомобиль, что на 69% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи Toyota на российском рынке составили 16 тыс. 925 машин (минус 27%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1% против 6%», - говорится в сообщении.