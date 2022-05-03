Продажи автомобилей Toyota в России в марте снизились на 69%

Объем продаж автомобилей Toyota в марте 2022 года уменьшился на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3,2 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Toyota в марте реализовали 3 тыс. 231 автомобиль, что на 69% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи Toyota на российском рынке составили 16 тыс. 925 машин (минус 27%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1% против 6%», - говорится в сообщении.
Отмечается, что бестселлером Toyota в марте стал кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 76% и составили 1 тыс. 216 машин. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который выбрал 831 покупатель (минус 55%). При этом модель сохранила лидерство в сегменте бизнес-седанов на российском рынке.