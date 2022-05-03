Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
51 минуту назад

Продажи автомобилей Toyota в России в марте снизились на 69%

Агентство «Москва»

Объем продаж автомобилей Toyota в марте 2022 года уменьшился на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3,2 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи автомобилей Toyota в России в марте снизились на 69%
Фото: ТАССТАСС

«Российские дилеры Toyota в марте реализовали 3 тыс. 231 автомобиль, что на 69% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2022 года продажи Toyota на российском рынке составили 16 тыс. 925 машин (минус 27%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1% против 6%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что бестселлером Toyota в марте стал кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 76% и составили 1 тыс. 216 машин. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который выбрал 831 покупатель (минус 55%). При этом модель сохранила лидерство в сегменте бизнес-седанов на российском рынке.

Автоновости,Toyota,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители