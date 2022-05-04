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2 часа назад

Стало известно, какие подержанные автомобили подорожали в России сильнее всего

АвтоКодиещё 3

Цены на б/у авто в первом квартале 2022 года выросли с 20 до 50%. Такие данные приводят «Автоновости дня», ссылаясь на совместное исследование специалистов РГС Банка и банка «Открытие». За последние 12 месяцев рост цен на подержанные авто, по данным экспертов, составил от 39 до 75%.

Какие подержанные авто подорожали сильнее всего
Фото: АвтоКодАвтоКод

Сильнее всего подорожал автомобиль Volkswagen Polo. Стоимость бюджетки выросла за год на 60,4% и на 49% за первый квартал. Немного от «Поло» отстала российская LADA Granta, подорожавшая за последние 12 месяцев на 59,5%. Скромнее, как отмечают исследователи, росли цены на Skoda Rapid, LADA Vesta и Hyundai Solaris. Стоимость этих машин за год поднялась на 40-45%.

В «гольф-классе» больше всего подорожала Skoda Octavia – +69% за год и +45% за первый квартал текущего года. Среди седанов среднего и бизнес-классов лидером по росту цен стала BMW 5 серии – +58%. За автомобиль в среднем просят 5,9 млн рублей. Далее идут «Мерседес Е-класса», чей ценник увеличился на 55% (до 5,6 млн рублей) и Toyota Camry – +46% (3,3 млн рублей).

Среди кроссоверов в список самых подорожавших попали Mitsubishi Outlander, KIA Sportage, Toyota RAV4, BMW X5 и Renault Kaptur. Цены на эти модели подросли в среднем от 39 до 46%.

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