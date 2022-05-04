Какие подержанные авто подорожали сильнее всего

Цены на б/у авто в первом квартале 2022 года выросли с 20 до 50%. Такие данные приводят «Автоновости дня», ссылаясь на совместное исследование специалистов РГС Банка и банка «Открытие». За последние 12 месяцев рост цен на подержанные авто, по данным экспертов, составил от 39 до 75%.

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Сильнее всего подорожал автомобиль Volkswagen Polo. Стоимость бюджетки выросла за год на 60,4% и на 49% за первый квартал. Немного от «Поло» отстала российская LADA Granta, подорожавшая за последние 12 месяцев на 59,5%. Скромнее, как отмечают исследователи, росли цены на Skoda Rapid, LADA Vesta и Hyundai Solaris. Стоимость этих машин за год поднялась на 40-45%.