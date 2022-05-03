В дилерских центрах Lexus закончились запчасти

С новыми автомобилями в России, как уже известно ситуация напряженная. Купить желаемый автомобиль весьма стало проблематично. Они закончились, так же как и запчасти для них.

Фото: Lexus Lexus

На днях автор Московского комсомольца проходила плановый техосмотр своего автомобиля в официальном дилерском центре Lexus. Сотрудник центра рассказал о ситуации на автомобильном рынке.

Автор материала в МК поинтересовалась у консультанта, есть ли новые автомобили. В ответ она услышала, что осталось только два, и их никто не покупает, поскольку они стоят невероятно дорого.

К примеру, если кроссовер NX-350 можно было приобрести за 6,5 млн руб., то сегодня он стоит уже 13 млн. В сервисе также сказали, что 24-25 февраля были разобраны почти все новые автомобили.