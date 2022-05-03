Обнародованы цены на новый седан Acura Integra

Acura заявила в марте этого года, что ее новый хэтчбек Integra будет стоить около 30 000 долларов США. Теперь официально известно, что автомобиль стоит 31 895 долларов без учета опций.
По словам автопроизводителя, новая Acura Integra поступит в автосалоны в начале июня. За свои деньги покупатели в США получают 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 202 л. Уровень отделки салона предусматривает 10,2-дюймовую цифровую комбинацию приборов, 7-дюймовый мультимедийный дисплей и электронный пакет помощи.
Пуристов может больше заинтересовать шестиступенчатая механическая версия, которая теперь является эксклюзивной для A-Spec и Technology Pack по цене от 36 895 долларов.
За дополнительную плату вы получаете более крупный информационно-развлекательный дисплей, проекционный дисплей, аудиосистему премиум-класса, спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и самоблокирующийся дифференциал. Водители могут переключаться между различными режимами.