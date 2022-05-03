Обнародованы цены на новый седан Acura Integra

Acura заявила в марте этого года, что ее новый хэтчбек Integra будет стоить около 30 000 долларов США. Теперь официально известно, что автомобиль стоит 31 895 долларов без учета опций.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

По словам автопроизводителя, новая Acura Integra поступит в автосалоны в начале июня. За свои деньги покупатели в США получают 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 202 л. Уровень отделки салона предусматривает 10,2-дюймовую цифровую комбинацию приборов, 7-дюймовый мультимедийный дисплей и электронный пакет помощи.

Пуристов может больше заинтересовать шестиступенчатая механическая версия, которая теперь является эксклюзивной для A-Spec и Technology Pack по цене от 36 895 долларов.