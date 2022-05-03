На заводе Lamborghini замечен автомобиль главного конкурента

На заводе итальянского производителя суперкаров в Санта-Агата Болоньезе замечен автомобиль главного конкурента марки — компании Ferrari. Суперкар заметили въезжающие на территорию предприятия, сообщает Motor 1.
Специалисты Lamborgini пристально изучают первый в истории Ferrari гибридный суперкар SF90 в преддверии подготовки собственного проекта, который придет на смену Aventador, предполагает издание. Ранее было объявлено, что этот суперкар также будет гибридным. К 2024 году электрифицированные версии должна получить вся модельная линейка Lamborghini, а к 2028 году итальянская марка планирует разработать электрический суперкар. Кроме того, в апреле на территории завода Lamborghini было замечено купе Porsche 911 Turbo S.
Ранее в США угонщики похитили пять спорткаров Chevrolet Camaro прямо с территории завода General Motors в штате Мичиган. Для их задержания была организована широкомасштабная погоня с использованием спецсредств и полицейского вертолета.