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1 час назад

Россияне стали брать больше денег в долг на покупку авто

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Средний размер автокредита в России в первом квартале 2022 года вырос на 31% по новым авто и на 29% по подержанным. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на исследование «Открытие Авто». Россияне брали заём на покупку новой машины в среднем 1,714 млн рублей, а на автомобиль с пробегом — 917 000. В конце февраля произошёл всплеск интереса к автокредитам, но уже в марте спрос существенно снизился, отметили эксперты.

В России увеличился размер автокредитования
Фото: ТАССТАСС

Россияне в первом квартале чаще всего брали в кредит на новую машину 1,5–3 млн рублей сроком на 4–5 лет с первоначальным взносом 20–30%.

На подержанные авто займы чаще всего брали с таким же взносом и на такой же период, но гораздо меньшую сумму — от 500 000 рублей. Самыми популярными среди авто с пробегом были машины в возрасте 8–11 лет.

После начала военной операции на Украине произошёл всплеск заявок на автокредиты. По сравнению с первыми неделями февраля он в среднем вырос на треть.

В начале марта, когда стали расти цены на машины и выросли банковские ставки, рынок автокредитования перешёл в стадию низкого спроса. В марте россияне оформили почти вдвое меньше кредитов на покупку авто, чем в этот же месяц год назад.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить на обслуживании автомобиля.

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