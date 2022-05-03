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2 часа назад

У дилеров Lexus закончились запчасти

Газета.Ru

У дилеров Lexus в Москве наблюдаются серьезные проблемы с запчастями и расходными материалами, пишет «Московский комсомолец».

У дилеров Lexus закончились запчасти
Фото: lexuslexus

«Сейчас у нас возникли проблемы с тормозными колодками. Они закончились. Наши клиенты сами пытаются где-то заказать, купить. Приезжают со своими», — рассказал изданию представитель одного из крупных дилерских центров Lexus в Москве.

По данным «МК», проблемы также наблюдаются с элементами подвески: оригинальных рычагов нет в наличии и их поступление ожидается не ранее, чем через три месяца. По многим позициям на запчасти образовалась очередь из клиентов.

Автоновости,Lexus,
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