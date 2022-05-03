Правительство изменило правила регистрации автомобилей

Во вторник, 3 мая вступили в силу изменения в правила регистрации автомобилей в РФ, утвержденные постановлением правительства от 21 апреля 2022 года. Об этом пишет «Парламентская газета».
В частности, в правилах регистрации теперь указывается, что собственник транспортного средства (либо его представитель) обязан обратиться в ГИБДД для его регистрации в течение 10 дней со дня покупки машины, выпуска ее в обращение или временного ввоза на территорию РФ, если срок ввоза превышает год. Ранее в документе этого пункта не содержалось.
Кроме того, постановлением правительства уточнен порядок выдачи транзитных номерных знаков на автомобили. В новой редакции документа предусмотрено, что номерные знаки «Транзит» могут быть выданы на автомобили и шасси, следующие к месту их продажи юрлицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим разрешение на торговую деятельность. Ранее транзитные номера выдавались на транспортные средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них надстройки.