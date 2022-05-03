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1 час назад

Правительство изменило правила регистрации автомобилей в РФ

Газета.Ru

Во вторник, 3 мая вступили в силу изменения в правила регистрации автомобилей в РФ, утвержденные постановлением правительства от 21 апреля 2022 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

Правительство изменило правила регистрации автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в правилах регистрации теперь указывается, что собственник транспортного средства (либо его представитель) обязан обратиться в ГИБДД для его регистрации в течение 10 дней со дня покупки машины, выпуска ее в обращение или временного ввоза на территорию РФ, если срок ввоза превышает год. Ранее в документе этого пункта не содержалось.

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Кроме того, постановлением правительства уточнен порядок выдачи транзитных номерных знаков на автомобили. В новой редакции документа предусмотрено, что номерные знаки «Транзит» могут быть выданы на автомобили и шасси, следующие к месту их продажи юрлицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим разрешение на торговую деятельность. Ранее транзитные номера выдавались на транспортные средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них надстройки.

Автоновости,Lexus,ГИБДД,
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