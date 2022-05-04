Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Российские дилеры Porsche начали продавать китайские автомобили

Motor.ru

Российские дилеры Porsche начали продавать китайские автомобили. В центре Казани в шоу-руме Porsche ТрансТехСервис выставлен новый кроссовер Exeed TXL от премиум-бренда Chery. Переориентацию на «китайцев» называют вынужденной мерой: поставок новых Porsche нет уже два месяца; большую часть подержанных немецких автомобилей казанский салон распродал. Любопытно, что демонстрация Exeed проходит под вывеской Porsche.

Российские дилеры Porsche начали продавать китайские автомобили
Фото: © Exeed© Exeed

Похоже, что соседство китайских автомобилей с премиальными моделями из Европы — новая реальность российских дилеров, ведь поставки из Поднебесной сохраняются, а сроки возобновления деловых связей с концернами Volkswagen, BMW, Daimler или Jaguar Land Rover никто предсказать не берётся.

Интересно, что в салоне Porsche ТТС выставлен не флагманский пятиметровый Exeed VX, а среднеразмерный TXL. В настоящий момент цены на китайский кроссовер со 186-сильным турбомотором 1.6, полным приводом и роботизированной коробкой передач стартуют с четырёх миллионов рублей.

Новые цены на самые оснащённые Exeed VX практически сравнялись с февральскими ценами на базовый Porsche Macan. До начала «военной спецоперации» немецкий кроссовер стоил от 5 550 000 рублей, а сейчас за 5 250 000 рублей предлагают топового «китайца» в комплектации President.

Фирма Chery является главным ньюсмейкером российского рынка этой весной — в середине марта в нашей стране дебютировал «младший» Exeed LX, а месяц спустя в гамму добавили полноприводный Tiggo 8 Pro Max.

Автоновости,Кроссовер,Porsche Macan,Rover,Chery,Daimler,Land Rover,Jaguar,BMW,Volkswagen,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители