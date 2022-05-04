Российские дилеры Porsche начали продавать китайские автомобили. В центре Казани в шоу-руме Porsche ТрансТехСервис выставлен новый кроссовер Exeed TXL от премиум-бренда Chery. Переориентацию на «китайцев» называют вынужденной мерой: поставок новых Porsche нет уже два месяца; большую часть подержанных немецких автомобилей казанский салон распродал. Любопытно, что демонстрация Exeed проходит под вывеской Porsche.

Фото: © Exeed © Exeed

Похоже, что соседство китайских автомобилей с премиальными моделями из Европы — новая реальность российских дилеров, ведь поставки из Поднебесной сохраняются, а сроки возобновления деловых связей с концернами Volkswagen, BMW, Daimler или Jaguar Land Rover никто предсказать не берётся.

Интересно, что в салоне Porsche ТТС выставлен не флагманский пятиметровый Exeed VX, а среднеразмерный TXL. В настоящий момент цены на китайский кроссовер со 186-сильным турбомотором 1.6, полным приводом и роботизированной коробкой передач стартуют с четырёх миллионов рублей.

Новые цены на самые оснащённые Exeed VX практически сравнялись с февральскими ценами на базовый Porsche Macan. До начала «военной спецоперации» немецкий кроссовер стоил от 5 550 000 рублей, а сейчас за 5 250 000 рублей предлагают топового «китайца» в комплектации President.