В Россию привезли новый кроссовер Chery

Компания Chery еще в пошлом году анонсировала скорое появление кроссовера Omoda 5 на российском рынке — согласно графику выхода новинок, премьера состоится в третьем квартале 2022 года. По всей видимости, от своих планов китайская марка не отказывается: в середине апреля один экземпляр Omoda 5 скромно выставили на территории московского «Хлебзавода». Показ остался практически незамеченным, в Сети можно найти лишь несколько снимков машины — их собрал и опубликовал портал «Китайские автомобили».

Фото: © chery-clubs.ru © chery-clubs.ru

Omoda 5 — совершенно новая модель даже по меркам Китая, ее производство запустили в китайской провинции Аньхой в феврале 2022 года. Пока там собирают только одну модификацию с 1,6-литровым мотором мощностью 197 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом». Позже к ней присоединятся версия с двигателем 1.5, знакомым по Tiggo 7 Pro, гибрид и электромобиль. В Chery называют Omoda 5 глобальной: помимо России она должна появиться в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

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Что же касается нашего рынка, то основными конкурентами Omoda 5 станут популярные Geely Coolray и Haval Jolion: кроссовер Chery достигает в длину 4,4 метра при колесной базе 2,6 метра, то есть ненамного превосходит Coolray по габаритам, но при этом уступает Jolion.

chery-clubs.ru

Пока же Chery лишь изучает спрос на новинку, и показ на «Хлебзаводе» был именно таким мероприятием, а не полноценной премьерой модели в стране. На фотографиях можно заметить, что купеобразный автомобиль окрашен в фирменный цвет, дополненный красными акцентами на дисках и креплениях наружных зеркал.

К особенностям дизайна также можно отнести безрамочную радиаторную решетку и двухуровневую оптику. Известно, что в салоне установлена большая единая панель, объединяющая пару 12,3-дюймовых экранов — эта конфигурация используется на Tiggo 8 Plus, Tiggo 7 Plus и Exeed TXL.