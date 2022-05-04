Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz получил «дальнобойную» версию

Самый дешевый электрокар Mercedes-Benz — кроссовер EQA — получил «дальнобойную» версию в Китае. В Поднебесной начался приём заявок на EQA 260 с заявленной автономностью 619 километров (измерения по циклу CLTC). Технически новинка близка к европейскому EQA 250, но за счёт иной калибровки электродвигателя в приводе передней оси потребительские характеристики отличаются. Цены на Mercedes-Benz EQA 260 стартуют с 321 800 юаней (~46 тысяч евро).

Фото: © Mercedes-Benz EQA 260 © Mercedes-Benz EQA 260

Mercedes-Benz EQA дебютировал в январе прошлого года, и сначала в Европе продавали единственную версию с индексом «250», электромотором мощностью 190 сил (375 Нм), тяговой батареей ёмкостью 66,5 киловатт-часа и автономностью 426 километров (WLTP).

В Поднебесной у Mercedes-Benz EQA 260 тот же 190-сильный двигатель выдаёт 385 Нм крутящего момента, а ёмкость тяговой батареи — 73,5 киловатт-часа. Автономность по китайскому циклу CLTC (619 километров) нельзя сравнивать напрямую с данными, полученными по европейской методике WLTP, но «переконвертировав» характеристики, получим вполне достойные 484 километра по циклу WLTP.

Mercedes-Benz EQA 260

Интересно, что EQA 260 ещё и динамичнее, чем EQA 250 — разгон с места до 100 километров в час у китайской версии занимает 8,6 секунды (-0,3 секунды относительно «европейца»). Похоже, что для базовой версии в Поднебесной не будет доступен AMG-пакет, но упрощать салон не станут: сохранятся привычная система MBUX и контурная подсветка с 64 цветами.