Китайцы продают минивэн в семь раз дешевле Toyota Alphard

Компания Dongfeng начала продажи семиместного минивэна Forthing Yacht и предложила очень привлекательный прайс-лист. Однообъёмник длиной 4,85 метра с солидным набором базовых опций оценили в 121 900 - 154 900 юаней (эквивалент 18,5 - 23,5 тысячи долларов), то есть китайский минивэн почти в семь раз дешевле, чем Toyota Alphard (до начала весны стоила в Поднебесной от 839 тысяч юаней, что соответствует 127 тысячам долларов).

Фото: © Dongfeng © Dongfeng

Dongfeng Forthing Yacht уступает Toyota Alphard 23 сантиметра по высоте и десять сантиметров по длине, кроме того у «китайца» обычные распашные задние двери. Однако компоновка похожая: на втором ряду раздельные кресла (с опциональными электрорегулировками и столиками), есть полноценный третий ряд сидений, а в салоне ровный пол.

autohome.com.cn / Dongfeng Forthing Yacht

Уже в базовой комплектации у минивэна есть светодиодная оптика, легкосплавные 18-дюймовые колёса, мультируль, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и голосовым управлением, шесть подушек безопасности, бесключевой доступ и климат-контроль.

У топ-версии отделка кожей Nappa, составная панорамная крыша, мультиконтурные передние и задние кресла с подогревом, вентиляцией, массажём и памятью, восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания пешеходов и автопарковщик.

Секрет низкой цены прост: Dongfeng сделал ставку на бесхитростное шасси с задней полузависимой подвеской, а альтернативы 1,5-литровому турбомотору (197 сил, 285 Нм), роботизированной коробке передач и переднему приводу нет. Зато Forthing Yacht довольно экономичный: в смешанном цикле минивэн потребляет не более 6,8 литра бензина на 100 километров пробега.