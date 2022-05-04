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1 час назад

Китайцы начали продажи минивэна в семь раз дешевле Toyota Alphard

Motor.ru

Компания Dongfeng начала продажи семиместного минивэна Forthing Yacht и предложила очень привлекательный прайс-лист. Однообъёмник длиной 4,85 метра с солидным набором базовых опций оценили в 121 900 - 154 900 юаней (эквивалент 18,5 - 23,5 тысячи долларов), то есть китайский минивэн почти в семь раз дешевле, чем Toyota Alphard (до начала весны стоила в Поднебесной от 839 тысяч юаней, что соответствует 127 тысячам долларов).

Китайцы продают минивэн в семь раз дешевле Toyota Alphard
Фото: © Dongfeng© Dongfeng

Dongfeng Forthing Yacht уступает Toyota Alphard 23 сантиметра по высоте и десять сантиметров по длине, кроме того у «китайца» обычные распашные задние двери. Однако компоновка похожая: на втором ряду раздельные кресла (с опциональными электрорегулировками и столиками), есть полноценный третий ряд сидений, а в салоне ровный пол.

autohome.com.cn / Dongfeng Forthing Yacht

Уже в базовой комплектации у минивэна есть светодиодная оптика, легкосплавные 18-дюймовые колёса, мультируль, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином и голосовым управлением, шесть подушек безопасности, бесключевой доступ и климат-контроль.

У топ-версии отделка кожей Nappa, составная панорамная крыша, мультиконтурные передние и задние кресла с подогревом, вентиляцией, массажём и памятью, восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания пешеходов и автопарковщик.

Секрет низкой цены прост: Dongfeng сделал ставку на бесхитростное шасси с задней полузависимой подвеской, а альтернативы 1,5-литровому турбомотору (197 сил, 285 Нм), роботизированной коробке передач и переднему приводу нет. Зато Forthing Yacht довольно экономичный: в смешанном цикле минивэн потребляет не более 6,8 литра бензина на 100 километров пробега.

У китайских дилеров минивэны Dongfeng Forthing Yacht уже появились. На новинку действует расширенная гарантия восемь лет или 160 тысяч километров. Продавать модель за рубежом Dongfeng не торопится, ведь за пределами Поднебесной спрос на однообъёмники падает.

Автоновости,Toyota Alphard,Toyota,
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