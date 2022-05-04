В России разработали ГОСТ для автомобильных алкозамков

ФГУП НАМИ завершил разработку нового ГОСТа для автомобильных алкозамков, в котором прописаны требования к этим устройствам, сообщает «Коммерсантъ». Из проекта документа следует, что алкозамки могут монтировать в качестве штатного или дополнительного оборудования на легковые автомобили, грузовики и автобусы, используемые для коммерческих перевозок. Предусмотрен и вариант принудительной установки устройства на автомобили граждан, наказанных за нетрезвое вождение.

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Алгоритм работы алкозамка следующий: водитель при помощи камеры проходит проверку личности, затем дует в алкометр. Отбор воздуха может быть как контактным, так и бесконтактным. В первом случае должны применяться индивидуальные сменные мундштуки. Минимальный объем выдыхаемого в воздуха — 1,2 литра, а на проверку должно уходить не более 15 секунд. Встроенная в алкозамок «мониторинговая система» будет с помощью «бортовых средств коммуникации» передавать данные «внешним потребителям» — например, инспекторам ГИБДД.

Согласно ГОСТу «Автотранспортные средства. Системы контроля состояния водителя», алкозамок будет препятствовать началу движения автомобиля, а не блокировать запуск двигателя. Это сделано для удобства водителя: например, если он заглушил мотор во время краткосрочной остановки продолжительностью пять минут, то повторная проверка выдоха не потребуется. Кроме того, алкозамки должны быть оснащены функцией дистанционного отключения на случай, если устройство выйдет из строя, чтобы автомобиль не оставалась обездвиженным.