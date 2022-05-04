Nissan все же не поставил крест на Datsun

Казалось, что Nissan уже окончательно отказался от бюджетного бренда Datsun - два года назад марка ушла из России, а в апреле стало известно, что продажи машин завершились и в Индии, но издание Automotive News утверждает, что японцы все же не отказались от компании. Впрочем, судьба бренда еще на стадии обсуждения. Вполне возможно, что под этой торговой маркой будут продавать недорогие электрокары, специально созданные для развивающихся рынков.
Первый электромобиль Datsun может выйдет в 2024-м, он станет опираться на базу выпускаемого с 2021 года субкомпактного кроссовера Dacia Spring/Renault City K-ZE Dacia Spring/Renault City K-ZE (в ЕС продают за 17 000 евро).
Премьера первой модели для российского рынка - седана Datsun on-Do - состоялась весной 2014 года. В августе 2014-го в рамках Московского автосалона был презентован хэтчбек Datsun mi-Do. Напомним, в основе моделей японского бренда лежит платформа Lada Kalina/Granta.
Всего в России за время существования проекта Datsun было реализовано около 100 тысяч автомобилей.