Nissan все же не поставил крест на Datsun

Казалось, что Nissan уже окончательно отказался от бюджетного бренда Datsun - два года назад марка ушла из России, а в апреле стало известно, что продажи машин завершились и в Индии, но издание Automotive News утверждает, что японцы все же не отказались от компании. Впрочем, судьба бренда еще на стадии обсуждения. Вполне возможно, что под этой торговой маркой будут продавать недорогие электрокары, специально созданные для развивающихся рынков.