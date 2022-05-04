Honda представит в июле седан Civic Type R 2023

Маркетинговая кампания седана для Honda Civic Type R 2023 года продолжается, поскольку автопроизводитель подтвердил, что прототип дебютирует в США в ходе Honda Indy 200 в июле. К сожалению, увидеть особо нечего, так как Honda заявила, что модель, скорее всего, будет иметь «особый камуфляж, полностью разработанный для этой модели».

Фото: Honda Honda

На выходных гонки Honda Indy 200 NTT Indycar Series, которые пройдут с 1 по 3 июля на трассе Mid-Ohio Sports Car Course, в США состоится публичный дебют совершенно нового прототипа Civic Type R 2023 года. Honda Civic Type R уже доказала свои способности, установив новый рекорд круга для переднеприводного автомобиля на знаменитой трассе Сузука, где проходит Гран-при Японии Формулы-1. Civic Type R преодолел 3,6-мильную конфигурацию восьмерки в Сузуке за две минуты 23,120 секунды во время финальных испытаний и оценки производительности.

Honda