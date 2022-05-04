Honda представит в июле седан Civic Type R 2023

Маркетинговая кампания седана для Honda Civic Type R 2023 года продолжается, поскольку автопроизводитель подтвердил, что прототип дебютирует в США в ходе Honda Indy 200 в июле. К сожалению, увидеть особо нечего, так как Honda заявила, что модель, скорее всего, будет иметь «особый камуфляж, полностью разработанный для этой модели».
На выходных гонки Honda Indy 200 NTT Indycar Series, которые пройдут с 1 по 3 июля на трассе Mid-Ohio Sports Car Course, в США состоится публичный дебют совершенно нового прототипа Civic Type R 2023 года. Honda Civic Type R уже доказала свои способности, установив новый рекорд круга для переднеприводного автомобиля на знаменитой трассе Сузука, где проходит Гран-при Японии Формулы-1. Civic Type R преодолел 3,6-мильную конфигурацию восьмерки в Сузуке за две минуты 23,120 секунды во время финальных испытаний и оценки производительности.
Самым большим обновлением остается двигатель, однако мы ожидаем обновленную модель 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, который приводил в действие его предшественника. Он производил 306 л.с. и 295 фунт-футо крутящего момента, однако мы ожидаем, что эти цифры вырастут, поскольку Honda уже упомянула, что предстоящая модель является «самым эффективным и мощным Civic Sort R за всю историю».