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54 минуты назад

Honda представит седан Civic Type R 2023 3 июля 2022 года

ПроКроссовер.ру

Маркетинговая кампания седана для Honda Civic Type R 2023 года продолжается, поскольку автопроизводитель подтвердил, что прототип дебютирует в США в ходе Honda Indy 200 в июле. К сожалению, увидеть особо нечего, так как Honda заявила, что модель, скорее всего, будет иметь «особый камуфляж, полностью разработанный для этой модели».

Honda представит в июле седан Civic Type R 2023
Фото: Honda Honda

На выходных гонки Honda Indy 200 NTT Indycar Series, которые пройдут с 1 по 3 июля на трассе Mid-Ohio Sports Car Course, в США состоится публичный дебют совершенно нового прототипа Civic Type R 2023 года. Honda Civic Type R уже доказала свои способности, установив новый рекорд круга для переднеприводного автомобиля на знаменитой трассе Сузука, где проходит Гран-при Японии Формулы-1. Civic Type R преодолел 3,6-мильную конфигурацию восьмерки в Сузуке за две минуты 23,120 секунды во время финальных испытаний и оценки производительности.

Honda

Самым большим обновлением остается двигатель, однако мы ожидаем обновленную модель 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, который приводил в действие его предшественника. Он производил 306 л.с. и 295 фунт-футо крутящего момента, однако мы ожидаем, что эти цифры вырастут, поскольку Honda уже упомянула, что предстоящая модель является «самым эффективным и мощным Civic Sort R за всю историю».

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