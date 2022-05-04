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4 мая

Из 358 тысяч кубиков Lego собрали полноразмерный Ferrari F40

Motor.ru

В тематический парк Legoland в Калифорнии доставили Ferrari F40 из Lego. Многие знаковые суперкары уже воссоздавали с помощью шведского конструктора, однако по какой-то причине до F40 очередь не доходила до сих пор. Теперь же и у легендарного суперкара из Маранелло появилась своя Lego-версия, состоящая из более 358 тысяч кубиков. На разработку реплики Ferrari в Lego потратили 1800 часов или 75 суток, а сборка заняла еще 1900 часов — почти 80 суток.

Фото: легендарную Ferrari F40 собрали из LEGO
Фото: Motor.ruMotor.ru

Несмотря на пластиковый кузов, вес Lego-копии Ferrari F40 оказался внушительным и сравним с весом настоящего суперкара — он превышает 1360 килограммов. Создатели постарались максимально приблизиться к габаритам оригинала: в длину реплика достигает 4,3 метра, в ширину — 1,8 метра, а в высоту — 1,2 метра при колесной базе в 2,4 метра.

Салон с двумя сиденьями-ковшами также сделан из деталей Lego, за исключением передней панели и водительского кресла. И на это есть причина: посетителям Legoland разрешат не только фотографировать суперкар, но и садиться за руль уникальной реплики.

Motor.ru
Motor.ru

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На прошлой неделе в интернете появилась видеоинструкция создания игрушечной машинки, похожей на транспортное средство главного героя мультфильма «Флинстоуны». Автор построил модельку из набора Lego Technic, добавив несколько сторонних деталей и электромоторчик — в результате машинка стала радиоуправляемой.

Крутые автомобили из Lego: от маленьких до очень больших

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