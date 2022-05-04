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2 часа назад

КАМАЗ рассказал о планах собирать автобусы

Max-cars.ruиещё 1

На базе грузовика КАМАЗ «Компас» начнут собирать автобус среднего класса «СИМАЗ»

КАМАЗ рассказал о планах собирать автобусы
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

Также платформой заинтересовался НефАЗ для двух моделей автобусов

«На шасси КамАЗ Компас 12 НефАЗ собрался делать аж две модели автобусов. Это же шасси пойдет на новые автобусы СимАЗ», — Русский автомобиль.

В России могут появиться автобусы на базе новых грузовиков КАМАЗ серии Компас. Как стало известно «Max-Cars», пока речь идет о 12-тонной серии «Компас-12». Но в линейке есть еще 9-тонные версии платформы, которые активно локализуют на производстве в России. Вероятно, кроме кабины и рамы локализация коснется и двигателей. Это может привести к возрождению Камминз-КАМА. Но это не точно…

Пока же СИМАЗ работает над выпуском пассажирских автомобилей Isuzu. КАМАЗ при этом пока производит только грузовики на 5 тонн и 6,5 тонн. Существующие версии Компас оснащаются дизельными двигателями Cummins ISF3,8, имеющими мощность 154 и 168 лошадиных сил.

Автоновости,Isuzu,Нефаз,
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