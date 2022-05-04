КАМАЗ рассказал о планах собирать автобусы

В России могут появиться автобусы на базе новых грузовиков КАМАЗ серии Компас. Как стало известно «Max-Cars», пока речь идет о 12-тонной серии «Компас-12». Но в линейке есть еще 9-тонные версии платформы, которые активно локализуют на производстве в России. Вероятно, кроме кабины и рамы локализация коснется и двигателей. Это может привести к возрождению Камминз-КАМА. Но это не точно…