КАМАЗ рассказал о планах собирать автобусы

На базе грузовика КАМАЗ «Компас» начнут собирать автобус среднего класса «СИМАЗ»
Также платформой заинтересовался НефАЗ для двух моделей автобусов
«На шасси КамАЗ Компас 12 НефАЗ собрался делать аж две модели автобусов. Это же шасси пойдет на новые автобусы СимАЗ», — Русский автомобиль.
В России могут появиться автобусы на базе новых грузовиков КАМАЗ серии Компас. Как стало известно «Max-Cars», пока речь идет о 12-тонной серии «Компас-12». Но в линейке есть еще 9-тонные версии платформы, которые активно локализуют на производстве в России. Вероятно, кроме кабины и рамы локализация коснется и двигателей. Это может привести к возрождению Камминз-КАМА. Но это не точно…
Пока же СИМАЗ работает над выпуском пассажирских автомобилей Isuzu. КАМАЗ при этом пока производит только грузовики на 5 тонн и 6,5 тонн. Существующие версии Компас оснащаются дизельными двигателями Cummins ISF3,8, имеющими мощность 154 и 168 лошадиных сил.