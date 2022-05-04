В России продолжают работать четыре автозавода

Завод Haval в Тульской области начал производство кроссоверов Dargo. Еще недавно эта новость не вызвала бы особого интереса СМИ и автолюбителей. Ну действительно, очередная китайская машина от бренда, название которого до сих пор не все произносят без ошибок. Однако с конца февраля ситуация кардинально изменилась.
Большинство автомобильных заводов в стране приостановили работу, а о новинках известных брендов не идет и речи. Потому на Dargo возлагается особая роль.
Haval - один из четырех работающих сегодня в России автозаводов. Согласно сделанным заявлениям, сейчас в стране производство легковушек ведут еще три - Ульяновский автозавод, "Мазда Соллерс" во Владивостоке и АвтоВАЗ.
В феврале стало известно, что компания из Китая ведет переговоры о партнерстве с российской "Соллерс Груп", которой принадлежит УАЗ. Однако никакой конкретики по проекту не было. "Проблема в том, что китайские производители как могут открещиваются от роли спасителей российского рынка в условиях западных санкций. И дело не в валютных условиях торговли с РФ, а в том, что и машины made in China, включают, например, импортные микрочипы и различную электронику", - отмечает обозреватель портала "Китайские автомобили" Михаил Надеждин.
То есть у производителей есть риск попасть под экономические ограничения США, потому они предпочитают занимать выжидательную позицию. Поэтому новость о запуске Haval Dargo под Тулой - по-настоящему ценная.
Многие заводы остановлены, импорт фактически прекратился. Реально еще работают (а не делают видимость) только китайские компании. Но и они при всем желании в этом году не смогут компенсировать потери для рынка со стороны крупных игроков - корейских, японских и европейских", - говорит ведущий Telegram-канала "Автотелеграм" Дмитрий Баринов.
"Поскольку Россия является одним из крупнейших автомобильных рынков в мире, окончательный уход зарубежных автопроизводителей чреват для них потерей выручки в 13 млрд евро ежегодно. Наиболее выгодный для авторынка вариант - возвращение европейских брендов в Россию со всеми согласованными ранее обязательствами", - надеется независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.