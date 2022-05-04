Дилера Kia засудили за ложь

Адвокат Адам Меллор подал в суд на дилера Kia Montgomery Imports в Элизабеттауне, штат Кентукки. По словам Меллора, ему пришло письмо о том, что он выиграл 15 тысяч долларов — более миллиона рублей по нынешнему курсу. Конечно, адвокат не надеялся получить деньги: ни для кого не секрет, что в рассылку частенько включают разные уловки для привлечения клиентов. Однако он посчитал письмо достаточной причиной для иска.
Письмо с сообщением о выигрыше Меллор получил еще в 2018 году. Разумеется, он сразу сообразил, что в письме есть подвох, и никто не выдаст ему деньги просто так. Однако ошибкой дилера стала формулировка: в тексте четко говорилось о выигрыше в размере 15 тысяч долларов, говорит адвокат.
Когда он все же пришел в автосалон, чтобы подтвердить свои подозрения, вместо денег ему вручили лотерейный билет за один доллар. Летом прошлого года Меллор решил засудить Montgomery Imports за лживую рекламу, причем его требования в пять раз превысили несуществующий выигрыш — 75 тысяч долларов или пять миллионов рублей.
Защита прав потребителей — любимая сфера адвоката, который не раз подавал подобные иски в прошлом. По его словам, дело даже не в деньгах, а в борьбе с засильем рекламы, вводящей людей в заблуждение. «Я предложил Montgomery Imports отозвать иск, если они уберут недостоверную рекламу из газет и признают, что были „плохими мальчиками“», — сказал он.
Однако дилер обвинения отрицает и утверждает, что Меллор неверно истолковал текст письма и забрал свой выигрыш, когда получил лотерейный билет. Первое слушание по делу запланировано на 5 мая в округе Мид.
В апреле в Калифорнии подали коллективный иск против самой компании Kia, а также Hyundai. Дело в чрезмерном расходе моторного масла, из-за которого автовладельцы «тратят огромные суммы». Проблему обнаружили на автомобилях 20 моделей, выпущенных с 2009 по 2022 год и оснащенных двигателями Nu, Gamma, Theta, Lambda и Kappa.