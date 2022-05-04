Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Volkswagen вернется к потреблению угля из-за риска нехватки российского газа

Газета.Ru

Электростанция, питающая основной автомобильный завод концерна Volkswagen в Вольфсбурге (Германия) будет временно переведена на потребление угля из-за риска нехватки российского газа, сообщает Autonews.com.

Завод Volkswagen переведут на уголь из-за нехватки газа
Фото: VolkswagenVolkswagen

На прошлой неделе российский «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран от перехода к оплате за рубли. В компании также заявили, что новая форма оплаты за газ российской валютой касается и других стран.

По словам генерального директора Volkswagen Герберта Дисса, перевод электростанции в Вольфсбурге на уголь является временной мерой до урегулирования ситуации.

Между тем, по данным издания, в Mercedes-Benz также ищут альтернативные источники энергии на случай, если Россия сократит поставки газа в Германию. Сейчас компания начала тесное сотрудничество с властями страны по выработке решений для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

Ранее стало известно, что руководство немецкого концерна Volkswagen приняло решение продлить приостановку производства своих автомобилей на заводе «Группы ГАЗ» до сентября.

Автоновости,Volkswagen,Mercedes-Benz,Герберт Дисс,VolksWagen,Группа ГАЗ,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители