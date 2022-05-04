Завод Volkswagen переведут на уголь из-за нехватки газа

Электростанция, питающая основной автомобильный завод концерна Volkswagen в Вольфсбурге (Германия) будет временно переведена на потребление угля из-за риска нехватки российского газа, сообщает Autonews.com.

Фото: Volkswagen Volkswagen

На прошлой неделе российский «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран от перехода к оплате за рубли. В компании также заявили, что новая форма оплаты за газ российской валютой касается и других стран.

По словам генерального директора Volkswagen Герберта Дисса, перевод электростанции в Вольфсбурге на уголь является временной мерой до урегулирования ситуации.

Между тем, по данным издания, в Mercedes-Benz также ищут альтернативные источники энергии на случай, если Россия сократит поставки газа в Германию. Сейчас компания начала тесное сотрудничество с властями страны по выработке решений для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.