Электрокары в Европе: сколько придется ждать заказанное авто

На европейском авторынке имеется масса новых современных версий электрокаров. Однако сроки поставок данных транспортных средств только увеличиваются.

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Основные причины этого заключаются в большом спросе, долгом вводе новых современных производственных линий, проблемах дипломатических отношений между странами, продолжающимся дефиците микрочипов. Эксперты решили разобраться, сколько придётся ждать заказные электромобили.

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Несмотря на недавний запуск в Берлине предприятия Gigafactory, у Tesla ухудшилась ситуация с доступностью электрических моделей. Версии Model Y клиенты могут получить уже через полгода (во многих случаях машину придётся ожидать 8 – 9 мес.). Аналогичная ситуация с младшей модификацией Model 3. Версии X и S сегодня являются вообще недоступными для заказа.

Заказывая сегодня Q4 e-tron либо исполнение Sportback, поставок нужно ожидать с сентября по октябрь следующего года. Аналогичная ситуация ожидает также Skoda. Речь ведётся о Enyaq iV, а также исполнении Coupe. Их придётся ждать не менее 18 месяцев. При этом полностью был остановлен приём заказов на Enyaq Coupe версии RS.

Volkswagen ID.3 можно будет получить только через год после заказа. Cupra Born клиентам придётся ожидать более десяти месяцев. VW ID.4/ID.4 GTX не приедут к клиентам раньше чем через 12 месяцев. Сверхкомпактные SEAT Mii electric, Skoda Citigo iV, а также VW e-Up вообще исключили из программы реализации автобрендов.

Компакт-кроссы Mercedes EQA в случае заказа придётся ожидать не раньше марта следующего года. В вопросе соплатформенного и более крупного EQB отсутствует информация даже о примерных датах.

Дебютировавший в 2019-м году более крупный EQC, нужно ждать семь месяцев. При этом о сроках поставок вышедшего недавно лифтбека EQS отсутствуют какие-либо данные.

Уходящий с авторынка Smart, в исполнении EQ fortwo, поступит в руки клиента не раньше, чем через 12 месяцев. Ещё до дебюта нового Smart 1, электрическую версию fortwo приходилось ожидать не менее 15 мес. Старшая модификация EQ forfour вообще недоступна для заказа.

Недавно дебютировавшую городскую компактную версию Honda e придётся ждать 11-13 мес. Самую реализуемую модификацию Renault Zoe сегодня вообще нельзя приобрести. Остановки поставок также затронули новый Megane 5-ой генерации. Речь ведётся о версии E-Tech Electric. Тоже самое касается подзаряжаемых гибридов Megane Grandtour в исполнении E-Tech.

В завершении стоит отметить, что на вторичном европейском авторынке за последний год ценники на подержанные авто наиболее привлекательной линейки до пяти лет увеличились на 12-13 процентов.