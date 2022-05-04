АвтоВАЗ готовит к запуску упрощённую версию Лады Нивы Тревел

По неофициальной информации, в Тольятти работают над упрощением ещё одной модели.

Ранее мы уже писали, что АвтоВАЗ хочет выпускать автомобили «Гранта», «Веста» и «Нива Легенд» в новых исполнениях с минимальным использованием импортной электроники. Причина — проблемы с поставками иностранных комплектующих.

А теперь стало известно, что упрощению, возможно, подвергнут ещё одну модель — внедорожник «Лада Нива Тревел» (бывшая «Шеви Нива»). Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Антикризисный» внедорожник лишится АБС, подушки безопасности и системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.