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21 минуту назад

АвтоВАЗ готовит к запуску упрощённую версию Лады Нивы Тревел

Wroom.ru

По неофициальной информации, в Тольятти работают над упрощением ещё одной модели.

АвтоВАЗ готовит к запуску упрощённую версию Лады Нивы Тревел
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Ранее мы уже писали, что АвтоВАЗ хочет выпускать автомобили «Гранта», «Веста» и «Нива Легенд» в новых исполнениях с минимальным использованием импортной электроники. Причина — проблемы с поставками иностранных комплектующих.

А теперь стало известно, что упрощению, возможно, подвергнут ещё одну модель — внедорожник «Лада Нива Тревел» (бывшая «Шеви Нива»). Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Антикризисный» внедорожник лишится АБС, подушки безопасности и системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Когда упрощенная «Нива Тревел» встанет на конвейер — пока неизвестно. Сейчас внедорожник предлагается по цене от 1 067 000 рублей.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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