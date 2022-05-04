Гибридный Flying Spur признан самым экономичным Bentley в истории

Bentley Flying Spur Hybrid с битурбомотором V6 2.9, который дополнен установленным между ДВС и коробкой передач электромотором, дебютировал летом 2021 года. Теперь модель выходит на европейский рынок: перед стартом продаж она прошла сертификацию, по итогам которой Flying Spur Hybrid признали «самым эффективным и экономичным автомобилем Bentley в истории». Официальный подтвержденный запас хода электрифицированного седана достигает 800 километров, при этом сколько именно топлива расходует гибридный Flying Spur, в компании не уточняют.

Данные о расходе не приводятся, зато Bentley сообщает объем вредных выбросов — 75 граммов СО2 на километр, что делает Flying Spur еще и самой экологически чистой моделью марки. Согласно планам автопроизводителя, в обозримом будущем компания станет климатически нейтральной: уже к 2024 году гибридная модификация появится у каждой модели Bentley, а в 2025-м дебютирует первый полноценный электромобиль. До конца нынешнего десятилетия британская марка намерена сформировать целую линейку «зеленых» машин.

Что же касается самого Flying Spur Hybrid, то он комплектуется 2,9-литровым двигателем V6 с двумя турбокомпрессорами и развивает 416 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента при 5650 оборотах в минуту. Между ДВС и трансмиссией установлен 136-сильный электромотор, а их суммарная отдача составляет 544 силы и 750 Нм (+95 сил по сравнению с гибридным кроссовером Bentayga). С такой установкой седан разгонятся с места до «сотни» за 4,3 секунды, что всего на 0,2 секунды медленнее Flying Spur V8, а на одной электротяге гибрид способен проехать до 40 километров.

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