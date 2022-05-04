«АвтоВАЗ» не сможет начать работу после праздников

«АвтоВАЗ» в связи с дефицитом автокомпонентов не сможет приступить к выпуску автомобилей и после праздников, поэтому предприятие уйдет в простой с 11 по 13 мая, до ближайших выходных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Компания собиралась возобновить полноценное производство 25 апреля после трех недель внепланового корпоративного отпуска (начался 4 апреля). За это время заводы должны были получить необходимые компоненты. Однако после пяти дней работы выпуск автомобилей снова приостановился. С 4 по 6 мая сотрудники будут находиться в корпоративном отпуске. В пресс-службе «АвтоВАЗа» не раскрыли деталей о простое. Там также не сообщили, когда работа возобновится.

В первом квартале 2022 года продажи «АвтоВАЗа» в России и за рубежом упали на треть в сравнении аналогичным периодом прошлого года, до 60,6 тыс. автомобилей. Предприятие не может продолжать выпуск в связи с нехваткой компонентов иностранного производства.