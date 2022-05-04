«Автотор» в качестве поддержки выделил своим рабочим огороды

Руководство российского завода «Автотор» приняло решение выделить своим сотрудникам участки под огороды. Об этом говорится в пресс-релизе компании (находится в распоряжении «Газеты.ru»).

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«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством «Автотор» было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер одного участка составляет 10 соток. Для работников завода выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, – в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

Накануне майских праздников работники завода «Автотор», подавшие заявку на получение участка, осмотрели свои будущие огороды. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан организована продажа семенного картофеля отечественного производства.