Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
2 часа назад

«Автотор» в качестве поддержки выделил своим рабочим огороды

Газета.Ru

Руководство российского завода «Автотор» приняло решение выделить своим сотрудникам участки под огороды. Об этом говорится в пресс-релизе компании (находится в распоряжении «Газеты.ru»).

«Автотор» в качестве поддержки выделил своим рабочим огороды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством «Автотор» было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер одного участка составляет 10 соток. Для работников завода выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, – в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

Накануне майских праздников работники завода «Автотор», подавшие заявку на получение участка, осмотрели свои будущие огороды. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан организована продажа семенного картофеля отечественного производства.

Ранее сообщалось, что автозавод «Автотор» в Калининграде ведет переговоры о сборке на своих мощностях автомобилей из стран, которые не вводили антироссийские санкции.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители