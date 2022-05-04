«Автотор» в качестве поддержки выделил своим рабочим огороды

Руководство российского завода «Автотор» приняло решение выделить своим сотрудникам участки под огороды. Об этом говорится в пресс-релизе компании (находится в распоряжении «Газеты.ru»).
«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством «Автотор» было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер одного участка составляет 10 соток. Для работников завода выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, – в районе поселков Холмогоровка и Люблино.
Накануне майских праздников работники завода «Автотор», подавшие заявку на получение участка, осмотрели свои будущие огороды. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан организована продажа семенного картофеля отечественного производства.
Ранее сообщалось, что автозавод «Автотор» в Калининграде ведет переговоры о сборке на своих мощностях автомобилей из стран, которые не вводили антироссийские санкции.