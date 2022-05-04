DeLorean возродит автомобиль из фильма «Назад в будущее»

Американская компания DeLorean Motors (DMC) возродит автомобиль DMC-12, который известен по роли «машины времени» в кинотрилогии «Назад в будущее», сообщает Drom.

Презентация автомобиля, который получит новое название EVolved, состоится в августе в Калифорнии на фестивале автомобильной эстетики Concours d'Elegance. Предполагается, что машину оснастят электрической силовой установкой, дверьми с подъемным механизмом типа «крыло чайки», а также салоном, как у оригинальной модели DMC-12, выпускавшейся с 1981 по 1983 год.