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2 часа назад

Volvo выпустит новый XC90, несмотря на сокращение прибыли и производства

Российская Газета

Компания Volvo до конца 2022 года планирует представить электрическую версию флагманского кроссовера XC90, которая сыграет фундаментальную роль в электрификации бренда. С 2025 года Volvo планирует продавать 600 000 экземпляров BEV ежегодно.

Volvo выпустит новый XC90
Фото: VolvoVolvo

Новый Volvo XC90 создаётся на платформе SPA2 - второй итерации существующей модульной архитектуры компании, которая предполагает версии как с ДВС, так и с электрическими моторами.

В зависимости от типа силовой установки будет отличаться внутреннее пространство: в электрическом XC90 будет ровный пол, а обычный XC90 будет иметь более привычную организацию салона, обусловленную прокладкой под днищем элементов трансмиссии, выхлопа и так далее. Но Volvo XC90 с двигателями внутреннего сгорания (только бензиновые) будет в той или иной степени электрифицирован: это будут "подзаряжаемые" (plug-in) или по крайней мере "мягкие" гибриды.

Известно, что Volvo запатентовала торговое наименование Embla. Предполагается, что новый Volvo XC90 (или его чисто электрическая версия?) получат такое название. Эмбла - прародительница людского рода, согласно скандинавской мифологии. Не исключено, что в будущем все электрокары Volvo получат имена, позаимствованные из эпоса.

В плане дизайна новый Volvo XC90 будет черпать вдохновение из прошлогоднего концепта Recharge.

Больше подробностей о флагмане Volvo появится в четвёртом квартале 2022 года, пишет Autocar. Представители компании отметили, что стараются придерживаться своему плану по выходу новинок на рынок несмотря на сложности, вызванные дефицитом микрочипов и нарушением цепочек поставок, которые привели к падению производства, росту затрат и сокращению продаж.

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