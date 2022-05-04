Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

АвтоВАЗ будет простаивать дольше, чем ожидалось

Motor.ru

АвтоВАЗ будет простаивать дольше, чем ожидалось. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, завод будет простаивать дополнительные три дня — с 11 по 13 мая. Таким образом, с учетом каникул производство автомобилей будет остановлено на полмесяца, хотя официально автогигант эту информацию пока не подтверждал. Причина корректировки графика, как и прежде, в острой нехватке комплектующих, мешающей ритмичной работе.

АвтоВАЗ введет дополнительные дни простоя в мае
Фото: © Motor.ru© Motor.ru

Работникам АвтоВАЗа дополнительные три дня простоя компенсируют выплатами в размере двух третей от заработной платы. Идет ли речь об обеих площадках — тольяттинской и ижевской — не сообщается.

АвтоВАЗ совсем недавно вышел из корпоративного отпуска, который продлился с 4 по 24 апреля. Обычно отпуск планировали на лето, но в этом году заводы пришлось останавливать весной из-за проблем с комплектующими. Предполагалось, что за это время они подкопят детали для бесперебойной работы в дальнейшем — в частности, в мае.

Судя по всему, сделать это не удалось. 25 апреля выпуск автомобилей возобновился, но на конвейер не встала Niva Legend, для сборки которой не хватило чипов от немецкой Bosch. Уже 27 апреля появилась информация, что производство начали постепенно сворачивать перед очередными каникулами.

АвтоВАЗ, который в скором времени может попрощаться с Renault, помимо простоев корректирует комплектации автомобилей. Так, автогигант планирует выпускать по 30 тысяч «упрощенных» Lada в месяц — то есть, с мотором экостандарта «Евро-2», без ABS, подушки безопасности и блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Сборка таких Lada Niva Travel уже стартовала.

Автоновости,Renault,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители