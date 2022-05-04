АвтоВАЗ введет дополнительные дни простоя в мае

АвтоВАЗ будет простаивать дольше, чем ожидалось. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, завод будет простаивать дополнительные три дня — с 11 по 13 мая. Таким образом, с учетом каникул производство автомобилей будет остановлено на полмесяца, хотя официально автогигант эту информацию пока не подтверждал. Причина корректировки графика, как и прежде, в острой нехватке комплектующих, мешающей ритмичной работе.

Фото: © Motor.ru © Motor.ru

Работникам АвтоВАЗа дополнительные три дня простоя компенсируют выплатами в размере двух третей от заработной платы. Идет ли речь об обеих площадках — тольяттинской и ижевской — не сообщается.

АвтоВАЗ совсем недавно вышел из корпоративного отпуска, который продлился с 4 по 24 апреля. Обычно отпуск планировали на лето, но в этом году заводы пришлось останавливать весной из-за проблем с комплектующими. Предполагалось, что за это время они подкопят детали для бесперебойной работы в дальнейшем — в частности, в мае.

Судя по всему, сделать это не удалось. 25 апреля выпуск автомобилей возобновился, но на конвейер не встала Niva Legend, для сборки которой не хватило чипов от немецкой Bosch. Уже 27 апреля появилась информация, что производство начали постепенно сворачивать перед очередными каникулами.