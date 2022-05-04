Nissan не принимает заказы на GT-R

Компания Nissan остановила прием заказов на спорткар 2022 модельного года на домашнем рынке, поскольку все запланированные к производству машины распроданы, выяснил Carscoops. GT-R был доступен в Японии в «заряженной» версии Nismo и ограниченной серии T-Spec (тираж составляет 100 экземпляров), которая отличалась доработанными тормозами, карбоновыми деталями кузова и эксклюзивной расцветкой. Появится ли у японцев возможность заказать автомобиль следующего модельного года, пока неизвестно.

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В Nissan по-прежнему не комментируют будущее модели GT-R. Осенью 2021 года инсайдеры сообщали, что японская марка намерена сохранить культовую модель на конвейере, однако актуальное поколение GT-R уже невыгодно продавать в Европе из-за жестких норм по выбросам углекислого газа. Решением проблемы может стать перевод спорткара на электротягу, что косвенно подтвердил руководителя Nissan Макото Учида — он заявил, что разработчики следующего поколения GT-R рассматривают возможность частичной либо полной электрификации модели.

Весной дилеры в некоторых странах Европы остановили продажи GT-R, и в европейском подразделении марки подтвердили, что спорткар действительно покидает местный рынок, «по крайне мере на данный момент». Что же касается США, то там Nissan GT-R еще продается, но это модель 2021 года. А поставки таких машин в Австралию уже прекращены.

Между тем, японский портал BestCarWeb, специализирующийся на инсайдерской информации, сообщает, что GT R может сменить поколение уже в 2023 году. Более того, якобы решение было принято не в пользу электрификации, так что модель сохранит платформу и двигатель предшественника.