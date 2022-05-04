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1 час назад

В России прекратился рост цен на новые автомобили

Wroom.ru

За последние недели автопроизводители практически не повышали цены на новые машины.

В России прекратился рост цен на новые автомобили
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Во второй половине апреля автомобили лишь трёх марок подорожали на российском рынке, подсчитал «Автостат». Для сравнения: в первой половине месяца 11 брендов подняли цены на свои машины.

В последние недели апреля подорожали все модели Volkswagen и Subaru, а также кроссовер Opel Crossland.

Наиболее активно автопроизводители увеличивали стоимость машин в марте, после падения курса рубля. К концу апреля, как видно из статистики, подорожание прекратилось. При этом снижения цен на новые автомобили пока нет, хотя рубль значительно укрепился за последнее время.

Автоновости,Subaru,Volkswagen,Opel,
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