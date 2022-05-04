В России прекратился рост цен на новые автомобили

За последние недели автопроизводители практически не повышали цены на новые машины.
Во второй половине апреля автомобили лишь трёх марок подорожали на российском рынке, подсчитал «Автостат». Для сравнения: в первой половине месяца 11 брендов подняли цены на свои машины.
В последние недели апреля подорожали все модели Volkswagen и Subaru, а также кроссовер Opel Crossland.
Наиболее активно автопроизводители увеличивали стоимость машин в марте, после падения курса рубля. К концу апреля, как видно из статистики, подорожание прекратилось. При этом снижения цен на новые автомобили пока нет, хотя рубль значительно укрепился за последнее время.