В России прекратился рост цен на новые автомобили

За последние недели автопроизводители практически не повышали цены на новые машины.

Во второй половине апреля автомобили лишь трёх марок подорожали на российском рынке, подсчитал «Автостат». Для сравнения: в первой половине месяца 11 брендов подняли цены на свои машины.

В последние недели апреля подорожали все модели Volkswagen и Subaru, а также кроссовер Opel Crossland.