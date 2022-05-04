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1 час назад

В РСА объяснили невозможность страхования электросамокатов

Российская Газета

В Совете Федерации предложили страховать электросамокаты по ОСАГО. В Госдуме инициативу поддержали. Однако реализовать это не представляется возможным. В Российском союзе автостраховщиков пояснили - почему.

В РСА объяснили невозможность страхования электросамокатов
Фото: Сергей Михеев/РГСергей Михеев/РГ

Как сообщили в РСА, сейчас электросамокаты не подлежат регистрации в ГИБДД, а управлять этим транспортом может любой человек, ему не требуются права на управление.

Страхование ответственности владельцев электросамокатов может являться эффективной защитой прав пешеходов только в случае, если застрахована ответственность всех владельцев электросамокатов. Однако при отсутствии их обязательной регистрации неясно, как обеспечить контроль за выполнением обязанности по страхованию.

Если у автомобиля есть госномер, что позволяет в случае ДТП установить собственника автомобиля, при управлении которым был причинен ущерб, то для электросамокатов этого нет, и определить собственника, страховщик ответственности которого должен будет произвести выплату, может быть затруднительно.

Поэтому для того, чтобы ввести ОСАГО для электросамокатов, потребуются существенные изменения нормативной базы, и не только в части страхования, но и в части регистрации транспортных средств и безопасности дорожного движения. Кроме того, сейчас пункт 3 статьи 4 закона об ОСАГО оговаривает, что не должна быть застрахована по ОСАГО ответственность владельцев транспортных средств, не подлежащих госрегистрации. Его тоже потребуется каким-то образом пересмотреть.

Автоновости,ГИБДД,Совет Федерации,Госдума,
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