В РСА объяснили невозможность страхования электросамокатов

В Совете Федерации предложили страховать электросамокаты по ОСАГО. В Госдуме инициативу поддержали. Однако реализовать это не представляется возможным. В Российском союзе автостраховщиков пояснили - почему.

Фото: Сергей Михеев/РГ Сергей Михеев/РГ

Как сообщили в РСА, сейчас электросамокаты не подлежат регистрации в ГИБДД, а управлять этим транспортом может любой человек, ему не требуются права на управление.

Страхование ответственности владельцев электросамокатов может являться эффективной защитой прав пешеходов только в случае, если застрахована ответственность всех владельцев электросамокатов. Однако при отсутствии их обязательной регистрации неясно, как обеспечить контроль за выполнением обязанности по страхованию.

Если у автомобиля есть госномер, что позволяет в случае ДТП установить собственника автомобиля, при управлении которым был причинен ущерб, то для электросамокатов этого нет, и определить собственника, страховщик ответственности которого должен будет произвести выплату, может быть затруднительно.