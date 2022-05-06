В России резко подешевели автомобили с пробегом

Российские дилерские центры и онлайн-площадки по продажам автомобилей зафиксировали активный рост числа предложений на вторичном рынке. Количество подержанных машин, доступных к покупке, вернулось на уровень февраля 2022 года. Стоимость автомобилей снизилась в среднем на 15 процентов, относительно пиковых цен в марте. Специалисты считают, что из-за возможных сложностей с нехваткой комплектующих на вторичном рынке в России появится больше европейских машин.

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По мнению экспертов, рынок автомобилей с пробегом вышел на февральский докризисный уровень. По сравнению с серединой марта, когда средняя стоимость подержанных машин выросла на 25 процентов, онлайн-площадки зафиксировали увеличение количества предложений на 30 процентов. Эксперты заявляют, что средняя стоимость автомобиля с пробегом в России сейчас составляет 945 000 рублей, что на 18 меньше относительно пиковых показателей марта. При этом в середине апреля средняя цена подержанных машин составляла 1,1 миллиона рублей.

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Подобную тенденцию наблюдают и представители дилерских центров, которые связывают ситуацию со стабилизацией цен на рынке новых автомобилей. Автосалоны вынуждены снижать стоимость подержанных транспортных средств, поскольку они не могут стоить дороже новых. К примеру, в конце апреля у одного из дилеров стоимость пятилетней Kia Rio снизилась на 16 процентов -- до 949 000 рублей. Hyundai Solaris того же возраста подешевел до миллиона рублей, что эквивалентно 22 процентам.

Кроме того, в России зафиксировали снижение популярности подержанных машин премиум-сегмента. Например, в столице наиболее востребованы сейчас автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Специалисты считают, что для полной стабилизации рынка потребуется минимум четыре-пять месяцев. При этом на вторичном рынке будет появляться все больше европейских транспортных средств, у владельцев которых могут возникнуть сложности с ремонтом и обслуживанием из-за нехватки комплектующих.