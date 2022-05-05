Рамный пикап Foton Tunland возвращается в Россию

Китайская компания Beiqi Foton Motor Co. намерена организовать в России производство рамных пикапов Tunland и грузовиков S-Series S100 и S120, сообщает «Интерфакс». Представитель марки заявил агентству, что строить собственный завод Foton не будет, а сборку наладят на мощностях предприятия «крупного автопроизводителя» — какого именно, не уточняется. С большой долей вероятности, речь идет о Группе ГАЗ, с которой китайская компания уже сотрудничает.

Фото: © Foton © Foton

Кабины Foton устанавливают на среднетоннажные грузовики «Валдай Next», и контракт с нижегородским автозаводом на поставку комплектующих упоминается в отчетности, выяснил портал «Китайские автомобили». Группа ГАЗ со своей стороны подтвердила, что действительно давно сотрудничает с Foton, однако локализацию пикапов и грузовиков не прокомментировала.

До 2021 года Foton был представлен в России в сегменте легковых автомобилей упомянутым Tunland и внедорожником Sauvana. До августа в автосалонах можно было найти считанные экземпляры Sauvana, цены на который на тот момент варьировались от 1 639 900 до 1 874 900 рублей. Foton Sauvana комплектовался двухлитровым мотором мощностью 201 либо 217 лошадиных сил. Всего за прошлый год дилерам удалось реализовать всего 21 машину, что на 95 процентов меньше, чем в 2020-м.

Что же касается Tunland, то он дебютировал в России в 2015 году и позиционировался как доступная альтернатива Mitsubishi L200. За время присутствия модели на рынке было продано около трех сотен экземпляров. В 2019 году автопроизводитель объявил о планах привезти в страну обновленную версию пикапа, однако ее так и не сертифицировали.