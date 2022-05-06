Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
8 минут назад

Департамент транспорта Москвы напомнил даты бесплатной парковки

Российская Газетаиещё 5

В столичном департаменте транспорта напомнили, что в предстоящие праздничные дни уличные парковки в Москве будут работать бесплатно.

Водителям напомнили даты бесплатной парковки в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

В ведомстве уточнили, что 9 и 10 мая парковка на всех улицах Москвы без исключения - бесплатная. Это касается в том числе улиц с максимальными тарифами 380 и 450 рублей в час.

7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме. В субботу платить придется за стоянку на всех улицах с платной парковкой, а в воскресенье стоять бесплатно можно будет на всех улицах за исключением тех, где действуют максимальные тарифы. Последние расположены в самом центре города. Парковки со шлагбаумом работают платно все дни.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители