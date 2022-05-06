Водителям напомнили даты бесплатной парковки в Москве

В ведомстве уточнили, что 9 и 10 мая парковка на всех улицах Москвы без исключения - бесплатная. Это касается в том числе улиц с максимальными тарифами 380 и 450 рублей в час.

7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме. В субботу платить придется за стоянку на всех улицах с платной парковкой, а в воскресенье стоять бесплатно можно будет на всех улицах за исключением тех, где действуют максимальные тарифы. Последние расположены в самом центре города. Парковки со шлагбаумом работают платно все дни.